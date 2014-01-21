Украинская ассоциация владельцев оружия обратилась к Захарченко

Текст письма:

Господин Захарченко,

Выражаем Вам свою глубокую обеспокоенность событиями последних дней в г. Киеве.

Во время жесткого противостояния много наших сограждан, журналистов, работников МВД, военнослужащих ВВ получили многочисленные травмы и ранения, в том числе вследствие нарушения существующих инструкций при применении специальных средств.

Однако, особое беспокойство вызывает Приказ №19/24796 с Вашей подписью, зарегистрированный в Министерстве Юстиции Украины 20 декабря 2013 года, который позволяет правоохранителям спецподразделения “Беркут” во время выполнения приказов использовать не только физическую силу и специальные средства, но и огнестрельное оружие.

Обращаемся к Вам как к руководителю профильного ведомства с требованием исключить применение огнестрельного оружия против граждан Украины.

Согласно Конституции единственным источником власти в Украине является народ и каждый работник МВД, вступая в ряды правоохранителей, составляет присягу именно Народу Украины и обязуется его ЗАЩИЩАТЬ.

Сообщаем Вам о том, что многочисленное сообщество украинских владельцев оружия заняло присущую ему сдержанную и взвешенную позицию, понимая, что в сложное для Украины время необходимо придерживаться требований действующего законодательства и сохранять баланс в обществе.

Поэтому мы считаем, что само только предположение относительно возможности использования огнестрельного оружия против граждан Украины - является абсолютно неприемлемым, поскольку может нарушить шаткое равновесие.

Председатель наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия",

Георгий Учайкин.