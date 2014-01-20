Коморовский следит за ситуацией в Украине, но не обсуждал ее с Януковичем - пресс-секретарь

13:24, 20 января 2014
Политика
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Президент Польши Бронислав Коморовский следит за развитием ситуации в Украине, но не обсуждал ее с Президентом Украины  Виктором Януковичем.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Польши Йоанна Тшаска-Вєчорек.

"Мы, конечно, внимательно следим за ситуацией, но, по моим данным, таких контактов не происходило", - сказала собеседник агентства.

По словам пресс-секретаря, канцелярия Президента Польши сообщит, если такой разговор состоится.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2013 года Президент Польширазговаривал по телефону с Януковичеми призвал его воздержаться от силового решения конфликта с участниками протестов. Телефонный разговор состоялся после того, как 30 ноября ночью "Беркут" силой разогнал митинг на Майдане Независимости в Киеве, а 1 декабря произошли столкновения на улице Банковой возле Администрации Президента.

Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 января 2014 г.

Гильза, резиновые пули и шрапнель, которыми снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' обстреливают из травматического оружия журналистов и протестующих на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 р
Гильза, резиновые пули и шрапнель, которыми снайперы спецподразделения милиции "Беркут" обстреливают из травматического оружия журналистов и протестующих на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 р / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Стрелки спецподразделения милиции ''Беркут'' держат в руках травматическое оружие на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Стрелки спецподразделения милиции "Беркут" держат в руках травматическое оружие на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 
Снайперы спецподразделения милиции ''Беркут'' стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Снайперы спецподразделения милиции "Беркут" стреляют резиновыми пулями в журналистов на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г / 

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