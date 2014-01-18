Во Львове молодые люди в масках вышли под областное управление милиции

Как передает корреспондент УНИАН, группа молодежи с палками в руках подошла к помещению областного управления милиции, где выразила свое несогласие с законами, принятыми парламентом 16 января.

После исполнения Государственного гимна Украины и проскандировав: «Слава нации! Смерть врагам!», они сообщили, что «их акция является мирной» и ушли.

При этом участники акции отказались назвать, какую организацию они представляют и почему акцию проводили на площади возле областного управления милиции, тогда как требований непосредственно к стражам порядка не выдвигали.

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Как заявила в комментарии УНИАН народный депутат Украины от ВО «Свобода» Ирина Сех, отмеченная акция могла быть спланирована как «провокация провластных сил с целью скомпрометировать общественный сектор «Майдана».

«По моей информации, сегодня во Львове планируется провокация, к которой причастна власть. Группа юнцов может побить оконные стекла в здании областного управления милиции. Эту акцию они планируют осуществить от имени одной из общественных организаций, хотя в действительности ни одна из них к этому возможному инциденту не причастна. Если эта провокация будет реализована – ответственность за это будет лежать исключительно на власти», – подчеркнула Сех.

На данное время все участники акции покинули площадь перед зданием областного управления милиции, если это должна была быть провокация – то она не состоялась, поскольку на место события прибыло много журналистов и несколько областных депутатов, что могло помешать запланированной провокации.

Как сообщила Пресс-секретарь областной милиции Светлана Добровольская, в связи с тем, что акция была несанкционированной, не подавалась соответствующая заявка на ее проведение, данные о событии будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители пока проводят проверку.