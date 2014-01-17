Американская теннисистка Уильямс установила рекорд по победам на Australian Open
14:14, 17 января 2014Политика
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Теннисистка Серена Уильямс (США) одержала 61-ю победу за все годы участия в Открытом чемпионате Австралии, установив тем самым рекорд соревнований.
Уильямс установила рекорд по победам на Australian Open /
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Рекордную победу Уильямс одержала в матче 1/16 финала нынешнего турнира, победив Даниэлу Хантухову из Словакии со счетом 6:3, 6:3.
Ранее рекорд по числу побед (60) принадлежал австралийке Маргарет Корт, но на Открытом чемпионате Австралии-2014 Уильямс сначала догнала ее, а затем опередила.
Как сообщал УНИАН, Australian Open-2014 проходит с 13 по 26 января. Единственной из пяти представителей Украины, кто выступал в одиночной сетке, как в мужских, так и в женских соревнованиях, осталась Элина Свитолина, которая свой матч третьего круга - 1/16 финала, проведет в субботу 18 января.
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