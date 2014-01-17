Американская теннисистка Уильямс установила рекорд по победам на Australian Open

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Рекордную победу Уильямс одержала в матче 1/16 финала нынешнего турнира, победив Даниэлу Хантухову из Словакии со счетом 6:3, 6:3.

Ранее рекорд по числу побед (60) принадлежал австралийке Маргарет Корт, но на Открытом чемпионате Австралии-2014 Уильямс сначала догнала ее, а затем опередила.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2014 проходит с 13 по 26 января. Единственной из пяти представителей Украины, кто выступал в одиночной сетке, как в мужских, так и в женских соревнованиях, осталась Элина Свитолина, которая свой матч третьего круга - 1/16 финала, проведет в субботу 18 января.