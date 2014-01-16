Комиссар Совета Европы призывает Януковича ветировать поправки, ограничивающие права человека
21:58, 16 января 2014Политика
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Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призывает Президента Украины Виктора Януковича ветировать поправки, ограничивающие права человека.
Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
«Обеспокоенный поправками в Украине, которые ограничивают права человека, в том числе на свободу высказываний, собраний/объединений. Я призываю президента ветировать их», - сообщил Муйжниекс.
Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.
Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.
Таким образом, было принято ряд законов, которые существенно ограничивают права и свободы граждан.
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