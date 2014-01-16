В Украине прошли акции против халатности коммунальщиков

На призыв участников сообщества «Гражданская платформа «Майдан» в социальных сетях откликнулись около тысячи активистов из Киева, Николаева, Херсона, Житомира, Днепропетровска, Чернигова, Луцка и Львова. Жители городов вышли на улицы для проведения различных флешмобов, чтобы указать местной власти на наличие проблемы, а также собрали подписи горожан под обращением к градоначальникам с требованием обеспечить освещение городских улиц.

Участники сообщества считают, что мириться с отсутствием освещения городских улиц нельзя, нужно требовать от местных властей, чтобы они обратили внимание на проблему и приняли меры. «Мы видим, как сотни тысяч людей в едином порыве приходят на Майдан и требуют перемен. И мы видим, как власть напугана той силой, которую представляют собой активные и неравнодушные граждане. Мы не хотим, чтобы эта энергия растворилась в политических дискуссиях, и намерены активно добиваться контроля над действующей властью на местах», - говорит один из активистов движения.

В Киеве активисты сообщества собрались на улице Академика Навашина и в вечернее время включили несколько мощных прожекторов, благодаря которым темная и мрачная улица мгновенно преобразилась.

В Чернигове участники сообщества «Гражданская платформа «Майдан» провели митинг, в котором приняли участие жители и лидеры городского общественного мнения.

Подобные акции прошли также в Житомире, Днепропетровске, Луцке и Львове. Члены инициативной группы сообщества «Гражданская платформа «Майдан» заявляют о намерении взять на контроль вопрос выполнения властью требования жителей городов по обеспечению уличного освещения, и обещают проинформировать сограждан о результатах обращений к руководству населенных пунктов.

Напомним, что сообщество «Гражданская платформа «Майдан» было создано по инициативе участников декабрьских протестных акций, как ответ на политизацию гражданской активности.