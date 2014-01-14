МИД открыло «горячую» телефонную линию по вопросам евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Информацию относительно политических аспектов европейской интеграции, перспектив подписания Соглашения об ассоциации и политического диалога с Европейским Союзом можно получить по телефону 279-78-97, а информацию относительно либерализации визового режима с Европейским Союзом - по телефону 238-18-12”, - сказал Перебыйнис.