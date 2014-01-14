МИД открыло «горячую» телефонную линию по вопросам евроинтеграции
13:31, 14 января 2014Политика
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Теперь информацию относительно политических аспектов европейской интеграции украинцы смогут получить по телефону.
Украинцы могут больше узнать про евроинтеграцию / Фото : SXC.hu
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
“Информацию относительно политических аспектов европейской интеграции, перспектив подписания Соглашения об ассоциации и политического диалога с Европейским Союзом можно получить по телефону 279-78-97, а информацию относительно либерализации визового режима с Европейским Союзом - по телефону 238-18-12”, - сказал Перебыйнис.
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