Одесские и киевские шахматисты провели матч в поддержку Евромайдана

Как сообщил УНИАН один из инициаторов и участников матча, состоявшегося по Интернету, международный гроссмейстер Михаил Голубев, шахматисты возобновили старую традицию – провели консультационную партию, история которых началась несколько столетий назад, провели матч «Ход в Европу».

В составе каждой команды было четыре шахматиста. Киев представляли международные гроссмейстеры Владимир Баклан, Андрей Барышполец, Андрей Зонтах и Георгий Тимошенко, а Одессу - международные гроссмейстеры Михаил Голубев, Николай Легкий, Андрей Сумец, а также мастер ФИДЕ Георгий Содоль.

«Согласно условиям, игроки были вправе выбирать ход в партии совместным решением либо доверять право хода одному из игроков в произвольной очередности. Контроль времени – по 20 минут на всю партию каждой из команд. Место игры в Интернете – на сервере Playchess.com. Место игры в Одессе – офис областной организации партии «Батькiвщина», в Киеве – Майдан Незалежности», - сказал Голубев.

Перед началом матча к участникам обратился президент Европейского шахматного союза, болгарский шахматист Сильвио Данаилов, поддержавший идею проведения матча.

По словам Голубева, одесситы играли белыми, ближе к концу матча допустили несколько ошибок, но все-таки выиграли 1:0 - киевлянам для победы не хватило нескольких секунд.

«Кто бы ни выиграл, все равно победил Майдан», - подчеркнул Голубев.