Кабмин планирует сегодня отменить НДС на импорт газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Сегодня будем рассматривать этот вопрос, а именно отмену НДС с импорта газа на границе нашей страны», - сказал Ставицкий.

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Справка УНИАН. Украина с 1 января 2014 года возобновила взимание налога на добавленную стоимость с операций по ввозу на свою территорию природного газа (вступил в силу закон №713-VII от 19 декабря 2013 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставок отдельных налогов". Этим законом с 2014 года отменятся п. 14 ст. 197 Налогового кодекса, которым операции по ввозу на территорию Украины природного газа освобождались от НДС).

В конце 2013 года президент Виктор Янукович поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко и министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому подготовить до 10 января законопроект, который бы снова освободил импорт газа от уплаты НДС.