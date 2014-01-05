Участники Автомайдана пикетировали дом Захарченко под Киевом
18:51, 05 января 2014Политика
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Участники Автомайдана пикетировали дом министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в селе Подгорцы под Киевом.
Виталий Захарченко
Об этом сегодня представители ”Демократического Альянса” сообщили на странице партии в Facebook.
”Автомайдан под имением министра МВД Захарченко. Люди у ворот Захарченко: Мы не простим кровь Татьяны Чорновил”, - сказано в сообщении.
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Также евромайдановцы наклеили на ворота наклейки с надписью: ”Собственность бандитов” и сфотографировали двор Захарченко.
Позже стало известно, что Автомайдан отправился к дому министра образования и науки Дмитрия Табачника, сообщает ТСН.
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