Участники Автомайдана пикетировали дом Захарченко под Киевом

Об этом сегодня представители ”Демократического Альянса” сообщили на странице партии в Facebook.

”Автомайдан под имением министра МВД Захарченко. Люди у ворот Захарченко: Мы не простим кровь Татьяны Чорновил”, - сказано в сообщении.

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Также евромайдановцы наклеили на ворота наклейки с надписью: ”Собственность бандитов” и сфотографировали двор Захарченко.

Позже стало известно, что Автомайдан отправился к дому министра образования и науки Дмитрия Табачника, сообщает ТСН.