ГАИ препятствует работе Майдана - "Свобода"

На пути им стали народные депутаты Украины от Всеукраинского объединения "Свобода" Игорь Мирошниченко, Олег Осуховский, Игорь Сабий и Алексей Кайда, сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".

"Работники Госавтоинспекции задержали два автомобиля с припасами вблизи Михайловской площади в Киеве и без объяснений причин задержания сообщили водителям, что проезд к Майдану Независимости запрещен. Кроме этого, работники правоохранительных органов пытались отобрать водительские удостоверения.

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Одновременно работники столичной ГАИ не гнушались незаконной блокировкой автотранспортных путей спецавтомобилем на ул. Малой Житомирской и неоднократно создавали аварийные ситуации, угрожавшие жизни и безопасности киевлян", - говорится в сообщении.

"Нынешняя власть пытается каким-либо образом помешать функционированию Майдана, потому что понимает, что это социально-политическое явление просто невозможно остановить или сдержать. Поэтому я призываю всех неравнодушных приходить на Майдан, ведь наша сила - в единстве. Лишь объединившись мы победим" , - прокомментировал ситуацию народный депутат от ВО "Свобода" Олег Осуховский.