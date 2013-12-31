Ахметов вышел к протестующим под его домом (видео)

Не менее 10 общественных активистов пикетируют в Донецке дом, где проживает известный бизнесмен Ринат Ахметов.

Прямую трансляцию пикета ведет сайт “Новини Донбасу”.

Протестующие требуют от Ахметова прекратить финансирование власти, “титушек” и т.п. “Прекратите финансировать кровавый режим”, - скандируют активисты.

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На сайте размещены фотографии, где видно, что Ахметов вышел к участникам акции и пообщался с ними. “Он вышел к протестующим и заявил, что он готов к диалогу, но активисты начинают с обмана. Он сказал, что он живет в Донецке и самым большим наказанием для него будет, если он не сможет ходить по этой земле и дышать этим воздухом”, - сообщает издание.