Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

В поздравлении, обнародованном на сайте ВР, сказано:

“Уважаемые соотечественники! Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым. 2013 год был особым, годом, в котором нам удалось решить много масштабных задач и в то же время поставил перед нами новые. Он дал украинцам понимание того, что, объединившись, мы найдем выход из любой сложной ситуации. Что сможем принять судьбоносное для нашей страны решение. Важно только слышать друг друга, взвешивать в каждом вопросе все «за и против», двигаясь путем демократии и реформ. Лишь политическая воля и реализм Президента Украины Виктора Януковича спасли страну от неминуемого экономического коллапса и дальнейших политических разрушений. Ведь все мы - каждая украинская семья, каждый человек - почувствовали, как дорога для нас и важна стабильность в государстве”.

Рыбак также призвал украинцев не забывать, что Новый год - это праздник, который является символом веры в добро, в осуществление лучших надежд. “Мы верим, что в будущем году сможем сделать все, что до сих пор не успели или пока не смогли. Искренне желаю вам, дорогие мои соотечественники, чтобы душевное спокойствие, тепло и семейное благополучие сопровождали вас не только в Новогоднюю ночь, но и всю жизнь. Пусть будут здоровы ваши родители, дети и внуки”, - говорится в поздравлении.

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Рыбак также пожелал радости, любви и достатка каждому дому.