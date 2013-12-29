Оппозиция объявляет всеукраинскую забастовку после новогодних праздников

По его словам, украинцы скажут, что работать с нынешним правительством они не будут. Кличко обещает продолжение борьбы и давление на власть.

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«Они ожидают, что мы разойдемся, они угрожают нашим активистам, сжигают машины, бьют активистов, они очень надеются, что мы устанем и разойдемся по домам. Нет! Мы будем бороться и заставим сегодняшнюю власть...», - сказал Кличко, и люди прервали его выступление скандированиям: «Банду геть!».

«Они делают вид, что они нас не слышат - они нас услышат...», - сказал Кличко и добавил: «Сегодня к домам руководителей страны поехала небольшая часть людей, но если они будут продолжать делать вид, что ничего не происходит - то под их домами будут стоять миллионы».

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, выступая со сцены, отметил, что борьба продолжается, и лозунг «Вместе к победе!» обязательно будет реализован. Он подчеркнул, что никому не удастся разъединить страну.