«Борисполь» в период зимних праздников выполнит 340 дополнительных рейсов

"Всего в период зимних праздников, в соответствии с обновленными заявками авиакомпаний, аэропорт «Борисполь» обслужит 340 дополнительных чартерных и регулярных авиарейсов на вылет и прибытие, которыми планируется перевезти более 55 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

Дополнительные полеты из крупнейшего аэропорта Украины во время зимних праздников будут осуществлять авиакомпании «МАУ», WindRose (Роза Ветров), «Авиалинии Харькова» и «ЮТэйр - Украина».

Согласно сообщению, программа дополнительных полетов к пляжным курортам включает авиасообщение с пунктами на побережье Красного и Средиземного морей, на Канарских островах, а также ряд чартерных дальнемагистральных беспосадочных рейсов в города Вьетнама, Таиланда, Доминиканской Республики, Индии и на Мальдивы.

По данным пресс-службы, в период с 25 по 27 декабря текущего года первыми двадцатью предновогодними чартерными рейсами из аэропорта «Борисполь» пассажиры вылетели в курорты Египта, Вьетнама, Доминиканской Республики, Индии и Турции.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины уведомило о том, что аэропорт «Борисполь» в период зимних праздников выполнит 23 дополнительных регулярных рейса, а сеть нерегулярных маршрутов будет расширена до 30 направлений. В целом, в этот период из аэропорта запланировано отправить 182 чартерных и 23 дополнительных регулярных рейсов и обслужить около 33 тысяч пассажиров в рамках чартерной программы, а в рамках дополнительной - более 3 тысяч.

За 11 месяцев текущего года аэропорт обслужил 7,32 млн пассажиров, из них в международном сообщении - 6,643 млн человек, во внутреннем - 676,8 тыс. человек.

Аэропорт «Борисполь» подтвердил свою готовность к бесперебойной отправке и принятию авиарейсов в зимний период.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.