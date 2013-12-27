Правительство потратит 3 млрд долл на соцвыплаты

14:23, 27 декабря 2013
Политика
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Первый транш кредита России в размере 3 млрд долл. Украина направит на социальные выплаты.  

Азаров потратит первый транш кредита России на соцвыплаты.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня в интервью ведущим украинским телеканалам.

«Первый транш нам пришлось использовать, чтобы закрыть все социальные выплаты, по заработной плате у нас были определенные проблемы в конце года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Нацбанк Украины получил первый транш кредита РФ в рамках предоставляемого 15 млрд долл. кредита.

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