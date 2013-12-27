Правительство потратит 3 млрд долл на соцвыплаты

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня в интервью ведущим украинским телеканалам.

«Первый транш нам пришлось использовать, чтобы закрыть все социальные выплаты, по заработной плате у нас были определенные проблемы в конце года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Нацбанк Украины получил первый транш кредита РФ в рамках предоставляемого 15 млрд долл. кредита.