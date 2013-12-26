Исполнительной власти нужны кадры с новаторским мышлением - Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Совета регионов.

По словам Виктора Януковича, необходимо провести разработку второго этапа модернизационных реформ, определяющих долгосрочные цели и перспективы.

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Он подчеркнул, что развернутое изложение целей и задач второго этапа модернизации страны он представит уже в начале следующего года.

“Хочу сделать акцент, что важную роль здесь должен играть эффективный государственный менеджмент, способный внедрять такие стратегии в жизнь. От Кабинета министров до низшего звена государственных администраций нам нужен подбор кадров с новаторским мышлением, которые способны готовить и принимать решения, добиваться результатов и нести ответственность за них. Хочу подчеркнуть, что это будет касаться всей системы исполнительной власти”, - сказал Янукович.