Янукович намерен начать войну с коррупцией с 2014 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал на заседании Совета регионов.

“Одним словом, нужно объявить решительную войну коррупции. Мы сразу после нового года будем собираться отдельно по этому вопросу, и будем ставить его, как говорят, ребром”, - сказал Президент.

Он пообещал создать горячую линию для людей, предпринимателей.

“И кто попадется, как говорят, под эти ножницы, я им не завидую”, - сказал Президент.

При этом он отметил, что, в первую очередь это касается правоохранительных и контролирующих органов.

В ходе своего выступления о борьбе с коррупцией, он остановился и сказал: “Я вижу у некоторых здесь какие-то улыбки, чтобы они, как говорится, у вас не были последними