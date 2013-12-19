Рыбак сообщил, что переговоры в ВР еще продолжаются и попросил депутатов не расходиться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал с президиума парламента.

“У нас есть работа где-то на час-полтора”, - сказал он и прибавил, что просит всех депутатов оставаться в сессионном зале.

При этом, как известно, для того, чтобы парламент работал после 18 часов, решение о работе до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня нужно принять, проголосовав за это на утреннем заседании. Если такого голосования на утреннем заседании не было, парламент может работать максимум до 18.15.

Такое голосование на утреннем заседании не проводилось.

Кроме того, Рыбак еще не закрывал утреннее заседание, которое по регламенту проходит с 10.00 до 14.00, и не открывал вечернее, которое по регламенту длится с 16.00 до 18.00.

В то же время представители фракции “Свобода” окружили трибуну парламента. В частности, за ней находятся депутаты Игорь Мирошниченко и Андрей Мохник.

Как известно, на утреннем заседании Рыбак объявил перерыв до 14.00.