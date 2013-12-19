Янукович уклонился от ответа относительно дефолта Украины

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос, насколько реальным был бы дефолт для страны, если бы не было «кредита из России», Янукович сказал, что ни один хороший хозяин не раскрывает свои карты.

“Любой хозяин, который живет в конкурентной среде, как мы с вами живем, не раскрывает карты”, - сказал Янукович.

Он сказал, что власть серьезно относится к своей ответственности, и тем обязательствам, которые она брала на себя.

Он-лайн трансляцию интервью Президента можно посмотреть на сайте УНИАН.