Мэр Луганска собирает добровольцев для поездки в Киев на выходные

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, об этом идет речь в обращении Кравченко к жителям Луганска.

Мэр считает, что жители востока страны должны высказать свою точку зрения на происходящее в стране.

Также городской голова Луганска заявил, что будет рад видеть в Луганске «представителей Евросоюза и США, которые активно участвуют в киевском Майдане, чтобы они могли услышать другую позицию украинцев».

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«Сегодня политическая ситуация приобрела угрожающий характер для стабильности, развития и целостности нашего государства. Люди вышли на Майданы с требованием свержения законно избранной власти, как Президента, так и Правительства. Последние недели мы наблюдаем за тем, как в самом сердце нашей страны мирные демонстрации перерастают в провокации и приводят к общественным беспорядкам. Акты жестокого вандализма, захват и разрушение административных зданий, порча имущества территориальной громады Киева, осквернение исторических мест – все это недопустимо для мирных акций протеста», - говорится в обращении мэра.

По мнению Кравченко, взгляды протестующих на развитие государства и решение важных вопросов, разделяют далеко не все украинцы. «Мнение большинства жителей региона – восстановление Конституционного порядка в нашей стране. Все острые политические и экономические вопросы, которые есть сегодня в государстве, необходимо решать исключительно путем мирных переговоров», - считает мэр Луганска.

В обращении Кравченко выразил благодарность луганчанам за трезвый взгляд на происходящие события, соблюдение общественного порядка, за труд на благо и развитие Украины, а не митинги и протесты. «Но сегодня мы больше не можем молчать. Мы должны высказать свою точку зрения. Мы не будем устраивать забастовки и разрушать экономику страны. Предлагаем в выходные дни поехать в Киев, чтобы выразить поддержку действующей законной власти и выразить свою принципиальную позицию», - говорится в обращении.

В обращении сообщаются и телефоны, по которым идет запись добровольцев на поездку в Киев.