Бойцов внутренних войск в Киеве сменят "свежие силы" из Крыма
Еще более сотни бойцов внутренних войск сегодня отправили из Крыма в Киев.
Несколько автобусов с солдатами отправились в столицу Украины, сообщает ТСН.
Командование объясняет, что свежие силы должны заменить служащих, которые уже несколько дней выполняют задания на улицах Киева.
Как отмечает ТСН, журналисты не имеют видео-подтверждения факта отправки внутренних войск в столицу. Только слова представителя крымского управления внутренних войск.
"Военнослужащие взяли с собой средства индивидуальной защиты и специальные средства, что необходимо для выполнения задачи по охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. Отправка данных военнослужащих обусловлена тем, что погодные условия ухудшились и значительно большое время для выполнения задач службы", - пояснил руководитель пресс-службы Крымского теруправления ВР Михаил Боцанюк.
Ранее сообщалось, что в Доме профсоюзов спецвойска ждут с баррикадами и шлангами с водой.