Правоохранители начали оттеснять митингующих возле АП

Как передает корреспондент УНИАН, одновременно с этим бульдозер начал разрушать защитные сооружения. Он погрузил биотуалеты, которые были выставлены кордоном перед палаточным лагерем, на грузовик.

Возле баррикад, установленных вчера, находится около 50 человек. Они выкрикивают: «Банду, геть!» и бросают снежками в правоохранителей, перерезающих металлические провода, которыми была закреплена баррикада.