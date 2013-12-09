Правоохранители начали оттеснять митингующих возле АП
18:45, 09 декабря 2013Политика
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Правоохранители начали оттеснять митингующих на улице Лютеранской, возле Администрации Президента Украины в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, одновременно с этим бульдозер начал разрушать защитные сооружения. Он погрузил биотуалеты, которые были выставлены кордоном перед палаточным лагерем, на грузовик.
Возле баррикад, установленных вчера, находится около 50 человек. Они выкрикивают: «Банду, геть!» и бросают снежками в правоохранителей, перерезающих металлические провода, которыми была закреплена баррикада.
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