Три экс-президента и члены группы «Першого грудня» обсудили формат круглого стола
Сегодня, 9 декабря, состоялась встреча трех бывших президентов Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко и членов инициативной группы «Першого грудня» Любомира Гузара, Богдана Гаврилишина, Мирослава Поповича, Евгения Сверстюка и Вадима Скуратовского.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инициативной группы «Першого грудня».
Как отметили в пресс-службе, участники встречи приняли во внимание ответ Президента Украины Виктора Януковича на обращение начать открытый диалог для поиска выхода из политического кризиса в Украине.
На встрече было отмечено, что общенациональный круглый стол должен обязательно состояться для сохранения единства украинского народа, для блага государства, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, состоялось обсуждение формата общенационального круглого стола.
Участники встречи призвали все стороны не допустить эскалации нынешнего положения и никакого проявления силы или насилия.
Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Президента Украины проинформировала, что Янукович поддержал инициативу начать общенациональный круглый стол для нахождения компромисса в сложившейся ситуации.
В частности, бывший Президент Украины Леонид Кравчук обратился к Президенту Януковичу с предложением положить начало общенациональному круглому столу для нахождения компромисса в возникшей ситуации, и пригласить к участию в нем представителей и власти, и оппозиции.
«Янукович поддержал эту инициативу. По его убеждению, такой круглый стол может стать площадкой для взаимопонимания», - сообщает пресс-служба.
На завтра, по предложению Кравчука, запланирована встреча четырех президентов для обсуждения важнейших вопросов, стоящих перед страной.