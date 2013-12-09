Три экс-президента и члены группы «Першого грудня» обсудили формат круглого стола

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инициативной группы «Першого грудня».

Как отметили в пресс-службе, участники встречи приняли во внимание ответ Президента Украины Виктора Януковича на обращение начать открытый диалог для поиска выхода из политического кризиса в Украине.

На встрече было отмечено, что общенациональный круглый стол должен обязательно состояться для сохранения единства украинского народа, для блага государства, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, состоялось обсуждение формата общенационального круглого стола.

Участники встречи призвали все стороны не допустить эскалации нынешнего положения и никакого проявления силы или насилия.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Президента Украины проинформировала, что Янукович поддержал инициативу начать общенациональный круглый стол для нахождения компромисса в сложившейся ситуации.

В частности, бывший Президент Украины Леонид Кравчук обратился к Президенту Януковичу с предложением положить начало общенациональному круглому столу для нахождения компромисса в возникшей ситуации, и пригласить к участию в нем представителей и власти, и оппозиции.

«Янукович поддержал эту инициативу. По его убеждению, такой круглый стол может стать площадкой для взаимопонимания», - сообщает пресс-служба.

На завтра, по предложению Кравчука, запланирована встреча четырех президентов для обсуждения важнейших вопросов, стоящих перед страной.