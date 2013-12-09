Пустые автобусы заблокировали проезд по Грушевского
Из Почтовой площади еще пять грузовиков и автобусов проехали на улицу Грушевского, в сторону Кабинета министров Украины
Как передает корреспондент УНИАН, автобусы и грузовики – пустые. Они заблокировали проезд по улице Грушевского, став за кордоном из солдат внутренних войск, которые раньше пришли с улицы Трехсвятительской.
Как сообщал УНИАН, в центр Киева стягиваются силы правоохранителей. Они практически окружила Майдан Незалежности со всех сторон.
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В 13.35 с улицы Трехсвятительской около сотни правоохранителей со щитами и в шлемах прошли на улицу Грушевского, в сторону Кабинета министров.
Сейчас кордон из трех шеренг перекрыл проезд по ул. Грушевского, недалеко от Почтовой площади. Перед ними находятся около 20 митингующих.