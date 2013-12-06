Владимир Кличко и Панеттьери выступили на Евромайдане (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, Панеттьери выразила поддержку украинскому народу в его борьбе за свои права и за европейский выбор Украины.

Хайден поздоровалась с евромайдановцами украинском языке: "Добрий вечір, друзі!". А потом, уже говорила по-английски, а Кличко переводил ее выступление.

Он также отметил, что она обратилась к нему со словами: «Володя, я хочу приехать в Украину, хочу поддержать. Я оставляю свои дела и хочу, чтобы украинцы видели, что мир наблюдает за вами».