Владимир Кличко и Панеттьери выступили на Евромайдане (фото, видео)
23:12, 06 декабря 2013Политика
7161 0
Владимир Кличко со своей подругой - американской актрисой Хейден Панеттьери выступили на Евромайдане.
Панеттьери на Майдане выразила поддержку украинскому народу Фото zp.kp.ua
Как передает корреспондент УНИАН, Панеттьери выразила поддержку украинскому народу в его борьбе за свои права и за европейский выбор Украины.
Хайден поздоровалась с евромайдановцами украинском языке: "Добрий вечір, друзі!". А потом, уже говорила по-английски, а Кличко переводил ее выступление.
Он также отметил, что она обратилась к нему со словами: «Володя, я хочу приехать в Украину, хочу поддержать. Я оставляю свои дела и хочу, чтобы украинцы видели, что мир наблюдает за вами».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter