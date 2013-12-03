Правозащитник о разгоне Майдана: политики оставили людей как пушечное мясо

02:27, 03 декабря 2013
Политика
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Оппозиционные политики также виновны в том, что после разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября, пострадало так много людей, потому что они оставили их совсем одних «как пушечное мясо».

Правозащитник считает, что на Евромайдане должны были дежурить депутаты

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил правозащитник Эдуард Багиров.

«Их (оппозиционных политиков) есть вина в том, что случилось. Когда они заявили, что участники Майдана не захотели, чтобы партийные оппозиционные силы поддерживали их, и они не хотят принимать участие, может, это было бы правильно. Но есть закон «О статусе народного депутата», в котором четко прописано, что народный депутат, неважно какой фракции или партии, обязан защищать граждан Украины. Они должны были там, на Майдане, дежурить, хотя бы десяток этих депутатов», - отметил правозащитник.

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Он выразил уверенность, что если бы на Майдане в ночь на 30 ноября находились народные депутаты, «не было последствий, которые мы сегодня имеет, людей оставили, как пушечное мясо».

«Это неправильно. Они должны были находиться там. Если вы оппозиционные и хотите во власть, докажите конкретными действия, что вы боретесь, а не только выступать на Майдане, когда вокруг вас стоит ваша охрана. А как же простым людям?.. Они хотели свои права защитить, и десятки людей получили травмы... А ведь люди сами самоорганизовались», - отметил Багиров.

Как сообщалось, 30 ноября ”Беркут” разогнал Евромайдан в центре Киева и жестоко избил его участников.

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