Губернатор Киевщины призвал сменить силовой метод на диалог

Об этом заявил председатель КОГА, комментируя последние события в украинском обществе, сообщают «Комментарии».

«Силовые методы решения этих вопросов являются не рациональными и требуют взвешенной оценки», - сказал Присяжнюк.

Он как председатель Киевской облгосадминистрации, как «гражданин великой державы Украины с многолетним жизненным опытом обратился ко всем участникам Евромайдану с призывом сохранять толерантность и выдержку во время проведения мирных демонстраций в Киеве».

Присяжнюк подчеркнул, что уважает право каждого на проведение мирных собраний, гарантированных Конституцией Украины, но в то же время осуждает эскалацию произвола и насилия во время проведения акции протеста в Киеве, в том числе применение силы правоохранителями и избиение журналистов.

«Сегодня ко мне обращаются сотни матерей с тревогой за здоровье своих детей, находящихся на площади. И я, как отец, как кадровый офицер разделяю их тревогу, потому что возмущен непрофессионализмом руководителей, толкнувших спецподразделение на такие действия», - добавил губернатор.

Он напомнил, что Президент Украины дал свою оценку событиям, которые произошли на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября, и уже поручил Генеральной прокуратуре осуществить проверку всех обстоятельств той ночи на Майдане Независимости.

«Вместе с тем события 1 декабря возле Администрации Президента Украины, Киевской горгосадминистрации, дома профсоюзов заслуживают осуждения и требуют привлечения соответствующих законодательством санкций к их инициаторам, - подчеркнул Присяжнюк. - Считаю методы политических сил по эскалации ситуации недопустимыми».

По его словам, Киевская область прошла путь от политического противостояния и экономического упадка к конструктивному сотрудничеству с местными политическими силами, общественными объединениями и лидерству в социально -экономическом развитии. «Поэтому я , как ни кто другой, понимаю, что диалог и консенсус в принятии решения являются единственным путем к развитию государства», - добавил губернатор.