Украина продолжит курс на евроинтеграцию и снижение зависимости от РФ - совет при Минфине

«На сегодня валютные резервы Украины составляют 20 млрд долл. Для того, чтобы оплатить долги только государства в следующем году, нам нужно 8 млрд долл. Дефицит текущего счета платежного баланса в следующем году будет на уровне текущего года или примерно 12 млрд долл. Если ничего не делать, то наши резервы в следующем году будут равны нулю», - отметил председатель общественного совета, экс-министр финансов Украины Игорь Митюков.

По его словам, Украина обречена найти выход и договариваться. В то же время, Европейский Союз проявил достаточно доброй воли, продолжая диалог с Украиной, и процесс евроинтеграции не заканчивается.

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Эксперт также отметил, что российский вектор дает краткосрочные серьезные преимущества в виде перспективы снижения стоимости энергоресурсов, повышения конкурентоспособности ряда производств и возможности роста экспорта. «Но структура нашей экономики существенно отличается от российской, у нас нет газа, поэтому мы обречены на структурные изменения. Поэтому с точки зрения долгосрочной перспективы, европейский вектор более мощный, там больше денег, больший потребительский рынок, и мы, безусловно, должны двигаться в этом направлении», - добавил Митюков.

Старший экономист центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Владимир Дубровский отметил, что расчет необходимой суммы средств в 160 млрд евро, которая необходима для модернизации экономики Украины под условия Евросоюза, произведен «шулерским методом». «Расчеты делали различные институты, никто кроме НАН не сделал вывод, что Таможенный союз выгоднее для Украины. По данным НАН, ВВП к 2030 году будет на 6% выше при сотрудничестве с Россией. Эти расчеты лживые, туда заложены неправильные предположения», - сказал он.

По мнению эксперта, проблемы в торговле с Россией можно было бы предвидеть и нужно было учесть. «Власть ведет себя непрозрачно - это наибольший экономический просчет, это подрывает доверие, которое является краеугольным камнем экономики и финансов, и приведет к негативным последствиям в ближайшее время. Наибольшая угроза со стороны России в том, что она в течение длительного времени делала все для того, чтобы создать своеобразную колонию в Украине», - резюмировал Дубровский.

По словам старшего советника адвокатского объединения «Арцингер» Роберта Хорольского, любая зона свободной торговли способствует росту объемов торговли. «Как свидетельствует практика - за 10 лет торговля удваивается» - сказал он, но, в то же время, рекомендовал бизнесу все просчитать собственными силами, чтобы потом лоббировать те или иные вопросы.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Как позже сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ и странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Сегодня, 29 ноября, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В то же время, участники саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе приняли совместную декларацию, в которой отмечается “беспрецедентная общественная поддержка” политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом.

Институт исследований и прогнозирования НАН Украины во главе с академиком Валерием Геецем определил сумму в 160 миллиардов евро, которая необходима для модернизации экономики Украины под условия Евросоюза, исходя из расходов на такую же модернизацию Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в период с подписания ими соглашения об ассоциации до получения членства в ЕС, рассчитанных на душу населения.