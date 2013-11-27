Политолог: США не будут вводить санкции против Президента и членов Кабмина

Такое мнение высказал политолог, председатель правления Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, комментируя появление на сайте Белого дома петиции с просьбой ввести соответствующие санкции против украинских властей.

«Давайте разберемся. Петиция – это неофициальный документ, а обращение. Какое-то число людей обращаются к администрации президента США по разным вопросам, это права граждан. Это не документ американской государственной администрации, к государственной политике США он не имеет никакого отношения», - отметил он.

Фесенко выразил убеждение, что вероятность введения подобных санкций равняется нулю.

«Скажу вам больше, никаких санкций не будет. Это даже смешно звучит: «за отказ от западной ориентации» нужно лишить въезда на территорию США президента Украины и членов Кабинета Министров. Это нонсенс. Американцы не вводят санкции даже по отношению к диктаторским режимам, более того они с ними сотрудничают, торгуют. Если они их будут вводить против всех, кто не ориентируется на политику США, то страна окажется в дипломатической изоляции. Я понимаю эмоции этих людей, но с политической и правовой точки зрения – это глупо», - резюмировал он.

Напомним, что соответствующая петиция была опубликована на сайте администрации президента США Барака Обамы 26 ноября.

В качестве санкций ее авторы требуют запретить Януковичу и членам правительства въезд на территорию США и Евросоюза и заморозить банковские счета связанных с ними компаний.