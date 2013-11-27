Встреча Рыбака с председателем Сейма Литвы отменена

Отменяется встреча председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака с председателем Сейма Литовской Республики Лореттой Граужинене, запланированная на 27 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, встреча отменена «в связи с изменениями в рабочем графике руководства Верховной Рады Украины».

Как сообщал УНИАН, Граужинене прибыла в Украину со срочным визитом 26 ноября с целью убедить украинскую власть не отказываться от заключения Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе.

Вечером 26 ноября она выступила на Европейской площади перед участниками акции в поддержку евроинтеграции Украины.

Спикер Сейма Литвы приветствовала митингующих и выразила им благодарность за то, что они отстаивают европейский выбор Украины. Она заявила, что Украина без сомнения является европейским государством.

Во время ее выступления на Европейской площади присутствовали руководители оппозиционных фракции Верховной Рады: лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк, лидер «Свободы» Олег Тягнибок и лидер УДАРа Виталий Кличко.