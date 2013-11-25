В Киеве пикетируют суд, рассматривающий иск об отмене приостановки евроинтеграции

Как сообщает пресс-служба Европейской партии Украины, у здания суда собралось около 300 активистов.

«Мы подали исковое заявление еще утром 22 ноября, в котором просим Окружной административный суд города Киева признать незаконным и недействующим распоряжение Кабинета Министров Украины от 21 ноября 2013 № 905-р «О заключении Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны», среди прочего предусматривающего «приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и европейским Союзом». Сегодня только в 16:00 был назначен судья - Санин Богдан Владимирович. Соответствующее решения также не принимается», - сообщил лидер ЕПУ Николай Катеринчук.

«Учитывая, что предметом иска является вопрос, имеющий общественный характер и оказывающий существенный резонанс во всем мире суд должен принять дело к рассмотрению сразу и, безусловно, признать упомянутое распоряжение незаконным и недействующим. Однако до сих пор этого не произошло», - сообщил народный депутат. – «Поэтому мы завтра продолжим пикетирование суда, чтобы добиться скорейшего принятия законного решения назначенным судьей».

«Мы считаем, что судья имеет все законные основания, чтобы немедленно остановить действие упомянутого распоряжения Кабинета Министров Украины и таким образом обеспечить реализацию стремлений большинства граждан Украины на интеграцию в Европейский союз», - добавил политик.