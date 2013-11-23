"Беркут" не пускает людей на выставку о Голодоморе в Украинском доме - Денисова

Об этом заявила народный депутат фракции "Батькивщина" Людмила Денисова, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По ее словам, в 10 часов утра она вместе с другими депутатами от оппозиции пришла на Европейскую площадь, где проходит установка сцены для митинга, который состоится 24 ноября в поддержку евроинтеграции Украины.

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Денисова отметила, что в это время должен был открыться Украинский дом, где проходит выставка к 80-й годовщине Голодомора. Народный депутат рассказала, что на экспозицию выставлено много картин, которые привез президент американско-украинского делового совета, который, по словам Денисовой, тоже не может попасть в Украинский дом.

"Все двери закрыты наглухо. Мы пытались связаться с руководством Украинского дома, но все попытки напрасны", - сообщила Денисова.

"Мы видим через стекло, что внутри находится большое количество работников "Беркута", которым подносят еду и напитки", - сообщила она.

При этом Денисова отметила, что охрана Украинского дома рассказала, что получила указание не открывать двери из-за якобы возможных провокаций.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября первый Президент Украины Леонид Кравчук открыл в Киеве выставку «Тоталитаризм в Европе: фашизм - нацизм - коммунизм», подготовленную Платформой европейской памяти и совести к 80-й годовщине Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине.

Выставка продлится до 24 ноября в Украинском доме (ул. Крещатик, 2).