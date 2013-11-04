Европейский успех в Украине откроет возможности успеха и для России - посол Литвы

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в Донецке посол сказал: «Я твердо уверен, что европейский успех в Украине откроет возможности успеха и для России».

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Вайтекунас отметил, что для Литвы Россия - «дружественная страна, и все вопросы, которые нужно решать, мы решаем».

По мнению Вайтекунаса, сегодня «Россия стала ближе к западной цивилизации, к европейской цивилизации, и это от самой России зависит, станет ли она частью западной, европейской цивилизации или какой-то формой, которую она сама найдет… От нее самой зависит, какие у нее будут отношения со своими соседями».