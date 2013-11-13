Украине следует остаться нейтральным государством - экс-депутат

Такое мнение высказал народный депутат предыдущих созывов Валерий Бондик в эфире радио "Голос столицы", пишет Gazeta.ua.

"У нас интересное геополитическое положение. У нас два моря: Черное и Азовское. Мы транзитное государство. Мы интересны для любого", - сказал он.

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В свою очередь, политолог Валерий Гончарук не исключил, что сегодня украинская власть проводит переговоры с российской стороной об интеграции в Таможенный союз.

"Накануне самого саммита Виктор Янукович будет взвешивать все плюсы и минусы подписания соглашения об ассоциации. Поэтому, если Российская Федерация пойдет на определенные уступки, я не исключаю, что такое соглашение не будет подписано. Украина получит определенные преференции с российской стороны", - сказал Гончарук.

Напомним, Россия с приближением сроков ожидаемого подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом (29 ноября) начала вводить различного рода ограничения на импорт продукции из Украины. В частности, ограничения коснулись импорта кондитерской, мясомолочной продукции, металлопродукции, машиностроения. Также на таможне возникают задержки при ввозе товаров из Украины на территорию России из-за усиленного таможенного контроля со стороны РФ.