Украина готова повторно пригласить Роспотребнадзор на инспекцию Roshen - министр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах Международного экономического форума в Киеве заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Присяжнюк.

«Мы будем еще раз приглашать представителей Роспотребнадзора и следить, чтобы они приехали и предоставили акты проверок», - сказал Присяжнюк.

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Министр подчеркнул, что предварительно уже проведены переговоры с собственниками Roshen и ассоциацией кондитеров Украины. Решение Роспотребнадзора ожидается.

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских кондитерских производителей после обращения корпорации Roshen, заявившей об ущемлении ее корпоративных интересов со стороны России.