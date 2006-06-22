Украинские звезды шоу-бизнеса уклоняются от налогов

Из украинских эстрадных звезд больше всех налогов заплатил Ян Табачник.

Об этом сообщил сегодня заместитель председателя ГНАУ Сергей Лекарь. По его словам, Ян Табачник, в отличие от других артистов, не пользуется упрощенной системой налогообложения и платит по обычной схеме. В тоже время многие звезды украинского шоу-бизнеса уклоняются от уплаты налогов. "Получая за одно выступление от 25 до 100 тыс. грн, а в некоторых случаях и гораздо больше, они декларируют годовой доход в сумме 100-200 тыс. грн. Думаю, что у них, как людей публичных, должно быть больше гражданской сознательности и ответственности" - сказал Сергей Лекарь.

РБК-Украина