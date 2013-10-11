Азаров: Главное сейчас - сохранить связи с Таможенным союзом

Об этом премьер заявил, общаясь с пользователями социальной сети Фейсбук.

«Для нас самая главная задача сейчас - безусловно, сохранить уровень торгово-экономических связей со странами Таможенного союза. Мы должны понимать, что это и рабочие места, и зарплата, и доходы в бюджет», - отметил премьер.

Азаров при этом сообщил, что 14-15 октября посетит Калугу (Россия) с рабочим визитом для встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и проведения заседания межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

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«В понедельник и вторник предстоит моя рабочая поездка в Россию для встречи с российским руководством и проведения Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству. Подготовлен достаточно объемный материал, включая проекты соглашений, которые нам предстоит подписать. Таким образом, у нас будет еще одна возможность обсудить все эти вопросы на уровне правительств», - отметил глава правительства.