В этом году производство сахара может достигнуть 1,4 миллиона тонн

Так, по словам эксперта аграрного бизнеса Андрея Китаева, урожайность сахарной свеклы и ее качественные показатели в этом году лучше. А потому сахаровары могут произвести до 1,4 миллиона тонн сладкого песка. И с учетом переходных остатков предложение на рынке составит около 2,2 миллиона тонн. Поэтому говорить о дефиците и повышении цен на сахар нельзя.

«В этом году сельхозпроизводители планируют собрать 290 тысяч гектаров площадей. На сегодняшний день сахарная свекла собрана лишь с 16% площадей, но уже видно, что урожайность больше, чем в прошлом году. Учитывая это, можно рассчитывать на достаточное производство сахара на уровне 1,4 миллиона тонн», − сообщил эксперт аграрного бизнеса Андрей Китаев.

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Специалист пояснил, что кроме урожая в стране также есть остатки сахара на уровне около 900 тысяч тонн.

«С учетом урожая и остатков, предложение на рынке может составить 2,2 миллиона тонн при внутренней потребности потребления в 1,8 миллиона тонн. Поэтому на сегодня нет причин для беспокойства насчет обеспечения отечественных потребителей сахаром, а также повышения цены», − отметил эксперт.

С ним соглашается генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа. По его мнению, цены на сахар не будут подниматься до рекордных отметок. Они только могут достичь уровня себестоимости.

«Сахара у нас есть переходящие остатки с прошлого года. Дестабилизации ситуации на рынке не будет. Но очевидно, что постепенно, после того как соберут и уже переработают, возможно уже в феврале-январе цены на сахар могут подтянуться до уровня себестоимости. Потому что в прошлом году реализация сахара была убыточной», − отметил эксперт.