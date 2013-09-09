В Украину возвращается лето, на юге до +25

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 7-12°, на побережье морей - до 15°; днем - 18-23°, на Закарпатье и юге страны - до 25°.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром отдельные туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 18-23°.

По г. Киеву переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - около 10°, днем - 20-22°.

9 сентября температура воды составила в Черном и Азовском морях 18-22°, в районе Одессы - 14°; в Днепре возле Киева - 15°.