Ефремов объяснил, почему оппозиция внимательно слушала Януковича в Раде

12:53, 03 сентября 2013
Политика
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Ефремов считает, что депутаты спокойно вели себя во время выступления Президента из-за присутствия в ВР иностранцев.

Олександр Єфремов

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что оппозиционные народные депутаты спокойно вели себя во время выступления Президента Украины Виктора Януковича на церемонии открытия третьей сессии парламента, потому что в зале присутствовали иностранцы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал во время брифинга.

“Третья сессия седьмого созыва сегодня открылась. Я благодарен своим коллегам по парламенту за то, что они внимательно выслушали выступление Президента нашего государства Виктора Федоровича Януковича”, - сказал он и выразил надежду, что парламент реализует те задачи, которые в своей речи поставил Президент.

В то же время на уточняющий вопрос, почему же оппозиционеры спокойно выслушали Президента, Ефремов сказал, что это состоялось благодаря вчерашнему обещанию оппозиции “адекватно вести себя в зале”, а также благодаря тому, что в сессионном зале были многие представители других государств, в том числе депутаты Европарламента.

“Это также сдерживало представителей оппозиции, которые боялись показаться некультурными в глазах тех людей, по крайней мере от которых часть из них зависит”, - сказал Ефремов.

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