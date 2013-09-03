Ефремов объяснил, почему оппозиция внимательно слушала Януковича в Раде

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что оппозиционные народные депутаты спокойно вели себя во время выступления Президента Украины Виктора Януковича на церемонии открытия третьей сессии парламента, потому что в зале присутствовали иностранцы.

По теме: Янукович призвал Раду не тормозить реформы и принять еврозаконы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал во время брифинга.

“Третья сессия седьмого созыва сегодня открылась. Я благодарен своим коллегам по парламенту за то, что они внимательно выслушали выступление Президента нашего государства Виктора Федоровича Януковича”, - сказал он и выразил надежду, что парламент реализует те задачи, которые в своей речи поставил Президент.

В то же время на уточняющий вопрос, почему же оппозиционеры спокойно выслушали Президента, Ефремов сказал, что это состоялось благодаря вчерашнему обещанию оппозиции “адекватно вести себя в зале”, а также благодаря тому, что в сессионном зале были многие представители других государств, в том числе депутаты Европарламента.

“Это также сдерживало представителей оппозиции, которые боялись показаться некультурными в глазах тех людей, по крайней мере от которых часть из них зависит”, - сказал Ефремов.