Кличко в Брюсселе обсудит с Фюле вопросы евроинтеграции

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе УДАРа, сказал Кличко во время акции "Украина - это Европа".

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“Самый главный вопрос, который стоит в повестке дня, - это евроинтеграция. Мы будем обсуждать те шаги, которые нам необходимо сделать, чтоб Соглашение об ассоциации с ЕС было подписано”, - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что в начале третьей сессии Верховной Рады VII созыва парламентарии должны в первую очередь принять законопроекты, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации.

“Мы должны проголосовать за европейские законы, в частности, относительно совершенствования избирательного законодательства, о выборах в 5-ти проблемных округах, выборах в г. Киеве, закон о прокуратуре, и выполнить все требования, чтобы Соглашение об ассоциации было подписано”, - подчеркнул лидер УДАРа.