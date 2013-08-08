СМИ: Новый генпродюсер встречался с владельцем ТВi, но не с Альтманом
17:46, 08 августа 2013Политика
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Новый генеральный продюсер канала ТВi Вадим Гарнаев встречался с владельцем ТВi, однако не с Александром Альтманом.
Гарнаев уходил от ответа. Фото: Телекритика
Как сообщает «Телекритика», такой вывод можно сделать из его интервью изданию.
На вопрос, приходилось ли ему встречаться с собственником ТВi, господин Гарнаев ответил утвердительно. Однако на уточнение, является ли им господин Альтман, он отвечать не захотел.
«Но если вы с Альтманом не встречались, значит, кто-то другой формулировал задачи» - спросил журналист издания. «Кто-то другой», - отметил генпродюсер.
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"Телекритика" напоминает, что Александр Альтман в Высоком суде Англии недавно заявил, что он не вкладывал никаких средств в канал ТВi. По слухам, инвестором канала может быть Николай Мартыненко.
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