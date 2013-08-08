Охрана Януковича: соревнования по триатлону не запрещали, а просили перенести

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УГО Украины, переданном УНИАН.

В частности, отмечается, что сегодня на веб-сайте «Kiev Triathlon Cup» от имени организационного комитета размещено сообщение об отмене международных соревнований по триатлону, которые должны были состояться в городе Киеве во время празднования Дня Независимости Украины. Как отмечают в УГО, «в сообщении ряд утверждений не отвечает действительности. В частности, о том, что Управление государственной охраны Украины запретило проведение соревнований».

В пресс-службе УГО сообщили, что 17 июля с.г. вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат обратился к УГО с письмом, в котором просил содействия и понимания в длительном перекрытии дорожного движения в центральной и исторической частях города Киева для подготовки и проведения спортивных соревнований 23 - 24 августа с 7.00 до 22.00.

«Управлением государственной охраны Украины организаторам соревнований было предложено провести спортивное мероприятие в другое время или в другом месте города Киева. Поскольку полное перекрытие дорожного движения в местах планируемой спортивной трассы – Контрактовая площадь, Почтовая площадь, район Гаванского моста, улицы Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Петра Сагайдачного, Матэ Залки и проспект Героев Сталинграда - заблокировало бы передвижение по городу киевлян и гостей столицы, в том числе и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это также существенно осложнило бы проведение мероприятий по празднованию Дня Независимости Украины в столице», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на сайте организаторов Kiev Triathlon Cup сообщалось, что в Киеве отменены международные соревнования по триатлону, которые в День Независимости Украины в столице планировали провести впервые, поскольку «трасса, на которой планировался старт, используется как маршрут передвижения Президента».

В сообщении отмечалось, что оргкомитет "Kiev Triathlon Cup" получил письмо от Управления государственной охраны, в котором указывалось на невозможность проведения соревнований на запланированном маршруте, "поскольку трасса, на которой планировался старт, используется как маршрут передвижения Президента в день Независимости Украины".

Организаторы заявили, что не могут изменить маршрут соревнований, потому что в Киеве нет больше дорог необходимого для соревнований качества, поэтому Kiev Triathlon Cup решили отменить, а всем, кто оплатил стартовый взнос, вернуть деньги.