В 16.00 заседание ВР откроется, чтобы сразу закрыться?

Лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ прогнозирует, что сегодня вечернего заседания Верховной Рады не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он сообщил, что большинство лидеров фракций сходятся во мнении, что сегодня нет смысла проводить вечернее заседание парламента, поэтому сегодня в 16.00 заседание откроется и сразу будет объявлен перерыв до завтрашнего дня.

По прогнозам Р.БЕССМЕРТНОГО, уже завтра может быть подписано соглашение о создании коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в заседании ВР был объявлен перерыв до 16.00 для продолжения консультаций о создании коалиции.