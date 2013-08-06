УДАР: власть зачищает Донбасс от оппозиционных лидеров

Об этом говорится в заявлении Фирсова, переданном агентству УНИАН.

«Сегодняшний (5 августа. - Ред.) арест лидера донецкой областной организации ВО «Батькивщина» Константина Матейченко - это однозначный факт политических репрессий. Руководители всех оппозиционных сил Донецкой области рано или поздно подвергаются уголовным преследованиям. Стоит вспомнить руководителей «Единого центра» - Андрея Амбросенка, «Сильной Украины» - Владислава Дрегера, «Фронта Змін» - Александра Ярошенко. Сегодня пришла очередь ОО «Батькивщина» - Константина Матейченко», - сказал лидер донецкого «УДАРа».

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По словам Фирсова, «власть точечно убирает всех оппозиционеров, которые работают в Донбассе. Кого не удалось купить или запугать, того бросают в тюрьму. Не удивлюсь, если завтра уголовное дело придумают мне».

При этом Фирсов заявил, что «если режим собирается запугать оппозиционные силы Донецкой области, то у них ничего не получится».

Как сообщал УНИАН, и.о. председателя донецкой облорганизации «Батькивщины», бывший председатель поселкового совета Покровское Артемовского района Константин Матейченко сегодня, 5 августа, Артемовским городским районным судом был приговорен к 3 годам лишения свободы.