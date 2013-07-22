К задержанным в Англии украинским студентам до сих пор не пускают консула

Министерство иностранных дел Украины не получило со стороны Великобритании официального подтверждения личности двух студентов, которые были задержаны 18 июля по подозрению в причастности к взрывам возле мечети в Великобритании и в убийстве пенсионера в Бирмингеме.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"Мы до сих пор не получили от британской стороны подтверждения этой информации, в частности, паспортные данные задержанных", - сказал Перебыйнис.

По его словам, официальное представительство Украины в Великобритании обратилось и к правоохранительным органам, и к Министерству иностранных дел с тем, чтобы информация о задержании украинских студентов была предоставлена.

По теме: В Британии отпустили одного из украинцев, подозреваемых во взрывах (видео)

"Наш консул готов посетить этих граждан, но пока такое разрешение ему также не было предоставлено", - отметил Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 июля, полиция Вест-Мидленда объявила об аресте двух украинцев в возрасте 22 и 25 лет. Их заподозрили в организации взрывов возле мечети в Бирмингеме. Позднее стало известно, что задержанные стажировались в ІТ-компании Delcam. Как сообщили в компании, один из парней учился в Британии уже 4 месяца, а другой – лишь 2. Они познакомились на стажировке.

В то же время сегодня, 22 июля, ТСН сообщило, что полиция Британии отпустила одного из украинцев, обвиняемых во взрывах вблизи мечетей.

В частности, на официальный запрос ТСН в полиции подтвердили, что двух украинцев 22-х и 25-ти лет действительно допросили накануне в полицейском участке. Младшего отпустили, но старшего арестовали.

Его обвиняют в организации терактов в трех городах на западе страны (Вулверхемптон, Типтон и Волсол), а также в убийстве 75-летнего мужчины.