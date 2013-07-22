В Британии отпустили одного из украинцев, подозреваемых во взрывах (видео)

Полиция Великобритании отпустила одного из украинцев, обвиняемых во взрывах вблизи мечетей. Об этом сообщает ТСН.

В полиции подтвердили, что двоих украинцев 22-х и 25-ти лет действительно допросили накануне в полицейском участке. Младшего отпустили, старшего же арестовали. Его обвиняют в организации терактов в трех городах на западе Англии (Вулверхемптоне, Типтоне и Уолсолле), а также убийстве 75-летнего мужчины.

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Напомним, что в пятницу полиция Уэст-Мидленда объявила об аресте двух украинцев, возрастом 22 и 25 лет. Их заподозрили в организации взрывов у мечети в Бирмингеме. Позже стало известно, что задержанные проходили стажировку в ИТ-компании Delcam. Как сообщили в компании, один из парней учился в Британии уже 4 месяца, а другой - только 2. Они познакомились на стажировке.