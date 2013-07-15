Оппозиция пытается использовать выступления граждан против милиции - политолог

Об этом в комментарии ForUm’у заявил директор Центра прикладных политических исследований «Пента», член Конституционной ассамблеи Владимир Фесенко.

«Ситуация во Врадиевке сняла психологические предохранители. Нет страха, и люди, когда милиция начинает «наезжать», могут дать сдачи. Оппозиция пытается использовать это для удовлетворения своих интересов, сделать это плацдармом для революции. Часть оппозиции, причем не только представители парламентских политсил, а и общественных организаций, пытаются возглавить процесс, сделать его руководимым. И не секрет, что часть оппозиционных активистов хочет разжечь общество. Но летом сделать это очень тяжело», – заявил он.

По словам эксперта, основная опасность ситуации состоит в том, что попытки поднять все эти события на более высокий, масштабный уровень конфликтности могут привести к использованию насилия одной стороной, или другой, или двумя сторонами одновременно. «Это большая опасность. Для оппозиции это может стать фальстартом, и проигрышем еще задолго до президентских выборов. Для власти это тоже опасно, поскольку, если будет использована сила, и будут жертвы, то ситуация может стать неуправляемой», – подчеркнул Фесенко.

«А то, что напряжение в отношении к милиции накапливалось годами – это факт. И сегодня государству, милицейскому ведомству нужно использовать ситуацию для наведения порядка в органах, ведь там действительно много деформаций», – подытожил он.

Напомним, вечером 12 июля к Святошинскому райотделу милиции пришли десятки человек, протестуя против действий милиционера, избившего женщину на рынке «Шлях».