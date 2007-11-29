Харьковские депутаты создали в ВР свою ”широкую коалицию”

Сегодня в Верховной Раде Украины по инициативе народного депутата Александра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ) было создано депутатское объединение «За Харьков!».

Как передает корреспондент УНИАН, в него вошли 9 парламентариев: А.ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Василий ГРИЦАК (Партия регионов), Виктор КОРЖ (Партия регионов), Олег ГЕЙМАН (БЮТ), Алексей ЛОГВИНЕНКО (БЮТ), Владимир ФИЛЕНКО (БЮТ), Виталий ДАНИЛОВ (БЮТ), Валерий КАМЧАТНЫЙ (БЮТ) и Петр ЮЩЕНКО («Наша Украина – Народная самооборона»).

Представлять объединение “За Харьков!” уполномочен А.ФЕЛЬДМАН.

По его словам, предпосылкой для создания объединения депутатов по региональному признаку стало отсутствие механизмов защиты интересов харьковского городского и регионального сообщества, а также их цивилизованного лоббирования на государственном уровне.

«Поскольку в Украине нет аналогов общепринятых в мировой практике механизмов и форм лоббизма, единственным легальным и «нетеневым» способом, который позволяет отстаивать интересы Харьковщины, может стать группа депутатов, объединившихся вокруг этой идеи. Причем в нее вошли представители различных политических сил – БЮТ, Партии регионов и НУ-НС», - подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН.

Он также отметил, что объединение «За Харьков!» открыто для вхождения депутатов всех фракций.